Ramadan a Pioltello, la scuola conferma la chiusura anche per il 2025

Sulla questione interviene l'eurodeputata della Lega Silvia Sardone: "La conferma dimostra l'ormai sempre più evidente islamizzazione nelle nostre scuole. Una scelta sbagliata perché impone un'integrazione al contrario costringendo tutti gli studenti, anche di fedi diverse, a stare a casa per una festa religiosa che non ci appartiene. Scelte incomprensibili - insiste l'europarlamentare - figlie di un buonismo ottuso, che portano poi tantissimi altri istituti a togliere i crocifissi dalle aule, a cancellare presepi e alberi natalizi ecc. È una deriva pericolosa che dimostra tra l`altro che lo ius scholae non serve: se la scuola invece di integrare insegna a dimenticare la nostra cultura a favore di altre religioni non aiuta un percorso coerente con i nostri valori verso la cittadinanza"