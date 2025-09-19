Latina, una 63enne trovata morta in casa dalla badante: ipotesi omicidio

Gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica del capoluogo hanno riscontrato che l'appartamento era a soqquadro, probabilmente in seguito a una colluttazione o a un tentativo di furto
Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Latina. La macabra scoperta è stata fatta dalla badante, secondo cui il corpo era riverso sul letto in una pozza di sangue. La donna ha subito chiamato i soccorsi. Gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica del capoluogo hanno riscontrato che l'appartamento era a soqquadro, probabilmente in seguito a una colluttazione o a un tentativo di furto. Non si esclude la pista dell'omicidio. Il sostituto procuratore di turno della procura della Repubblica di Latina, ha disposto l'autopsia.
Gli uomini della Scientifica hanno avviato un sopralluogo per raccogliere reperti e tracce utili a chiarire la dinamica dei fatti. Parallelamente, gli investigatori della Questura stanno ascoltando conoscenti e residenti per ricostruire le ultime ore della donna e verificare eventuali movimenti sospetti nell’area.
