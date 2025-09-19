Latina, una 63enne trovata morta in casa dalla badante: ipotesi omicidio

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Latina. La macabra scoperta è stata fatta dalla badante, secondo cui il corpo era riverso sul letto in una pozza di sangue. La donna ha subito chiamato i soccorsi. Gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica del capoluogo hanno riscontrato che l'appartamento era a soqquadro, probabilmente in seguito a una colluttazione o a un tentativo di furto. Non si esclude la pista dell'omicidio. Il sostituto procuratore di turno della procura della Repubblica di Latina, ha disposto l'autopsia.



