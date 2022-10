Sostenibilità ambientale, larve e grilli sono il cibo del futuro?

Larve e grilli potrebbero diventare il cibo del futuro. Nutrienti e a basso impatto ambientale, alcuni di loro già sono stati autorizzati come cibi in Europa. "Controcorrente" in provincia di Torino visita l'allevamento di insetti dove vengono allevati, appunto, i piccoli animali destinati all'uso alimentare. "Dai grilli produciamo una farina che può raggiungere il 70% di proteine", spiega l'amministratore delegato dell'allevamento.

Leggi Anche Insetti in tavola, la nuova passione degli italiani

In Italia si possono consumare insetti che provengono da aziende europee destinate alla vendita. Per la Fao gli insetti sono considerati un cibo importante per il futuro sia per la sostenibilità ambientale degli allevamenti sia perché riescono a soddisfare nel breve tempo il fabbisogno proteico dell'uomo. "Produrre proteine con gli insetti fa bene al pianeta, noi abbiamo un impatto ambientale bassissimo - continua l'amministratore dell'allevamento - e produciamo un prodotto purissimo con un semplice procedimento: cottura, essiccazione e sfarinatura. Non si butta via niente e non c'è mai spreco".