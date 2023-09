Migranti, Macron: su Lampedusa dovere di solidarietà europea | Una delegazione Ue giunta "in missione" sull'isola

A Lampedusa è giunta una delegazione della Commissione Europea per una missione sul terreno.

Lo si apprende da fonti europee sentite dall'agenzia Ansa. L'esecutivo blustellato è sull'isola per toccare con mano la situazione migranti e stabilire i prossimi passi. In queste ore inoltre il ministro dell'Interno Piantedosi ha avuto un colloquio telefonico con il collega francese Darmanin: priorità per entrambi il "blocco delle partenze". Su Lampedusa c'è "dovere di solidarietà europea", ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron.