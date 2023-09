Migranti, Frontex: "Nel 2023 gli arrivi irregolari nel Mediterraneo centrale sono quasi raddoppiati" | Croce Rossa: "A Lampedusa stiamo facendo oltre l'impossibile"

"La Croce rossa italiana a Lampedusa sta facendo l'impossibile e anche oltre l'impossibile. Gli operatori e i volontari stanno riuscendo a garantire pasti, assistenza, soluzioni emergenziali per l'accoglienza, trasferimenti, insieme a tutti coloro che stanno garantendo le varie fasi delle operazioni, come la sicurezza e gli sbarchi, gli spostamenti. Ora la situazione è più sotto controllo, gli ospiti del centro, essendoci stati trasferimenti, sono in diminuzione", ha ricordato il presidente della Croce rossa italiana, Rosario Valastro.

La solidarietà dei lampedusani: cibo e bevande ai migranti

La solidarietà degli abitanti di Lampedusa comunque non cessa. Migranti donne, minori e uomini si sono radunati davanti alla chiesa, nel corso principale, dove c'è la distribuzione di cibo e bevande. Cittadini e commercianti dell'isola si stanno prodigando in una sorta di gara di solidarietà per aiutare i naufraghi: al parroco sono stati consegnati pasta, insalata di riso e altri generi alimentari. I migranti in modo composto fanno la fila per ricevere il cibo. Un minore ha detto di essere affamato e di avere mangiato nell'hotspot in contrada Imbriacola solo una merendina e di avere ricevuto solo una bottiglietta d'acqua.