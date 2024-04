La Sapienza, scontri studenti-polizia alla manifestazione pro-Palestina: ci sono fermati e feriti

Studenti sotto il commissariato

Si trovano sotto al commissariato di polizia a piazzale Verano le ragazze e i ragazzi dei collettivi arrivati lì in corteo. Dicono che resteranno "fino a quando non scenderanno i ragazzi che sono stati fermati". "La vostra repressione non ci fermera'", dicono. La polizia è in assetto antisommossa.