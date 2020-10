La protesta dei tassisti a Milano: "La chiusura dei locali danneggia anche noi"

Le restrizioni racchiuse nel nuovo Dpcm hanno scatenato diverse proteste in molte città italiane e le telecamere di "Pomeriggio Cinque" stanno dando voce a varie categorie, dalla ristorazione ai gestori delle palestre. Lunedì 26 ottobre Barbara d'Urso ha accolto l'appello dei tassisti, che si sono dati appuntamento nel centro di Milano per far sentire la loro voce.



"La chiusura dei ristoranti, dei bar, dei cinema e dei teatri significa toglierci l'ultima fetta di utenza - spiegano un manifestante in collegamento con la trasmissione di Canale 5 - Noi non abbiamo più i turisti, nè le persone di business che facevano avanti e indietro da Milano".



E prosegue, richiedendo delle risorse economiche per poter superare questo difficile momento: "Nei prossimi giorni ci toccherà fare l'aiuto-ambulanza e lo faremo con orgoglio come è già successo a marzo e aprile, consegnando 6000 pasti e vedendo delle situazioni incredibili".