Coronavirus, no a chiusure: centinaia in piazza a Napoli 

Alcune centinaia di persone si sono radunate a Napoli per protestare contro i provvedimenti del governo e della Regione Campania, che prevedono, per contrastare il coronavirus, la chiusure dei locali alle 18 e lo stop ad alcune attività, come le palestre. "Due metri di dissenso, prima sostegno e poi lockdown" è lo slogan che si legge su uno striscione. L'area, nel quartiere Vomero, è presidiata da molte camionette delle forze dell'ordine.