La figlia muore in un incidente, lei va processo per omicidio stradale: "Non le ha imposto le cinture di sicurezza"

Non avrebbe imposto alla figlia 13enne, morta nel novembre 2023 in un incidente stradale sulla Laurentina, a Roma, di allacciare le cinture di sicurezza: per questo la 34enne Giada Gerundo sarà processata per omicidio stradale. A stabilirlo il gup, che ha rinviato a giudizio la donna, madre di altri due figli, accogliendo la tesi della procura.