Foggia, donna muore in incidente stradale: il marito indagato per omicidio volontario

Un avviso di garanzia per omicidio volontario è stato notificato dalla Procura di Foggia nei confronti di Ciro Caliendo, imprenditore vitivinicolo di San Severo, marito di Lucia Salcone, 47 anni, morta in un incidente stradale avvenuto la notte tra il 27 e il 28 settembre sulla provinciale 13 che unisce San Severo a Castelnuovo della Daunia. La donna era a bordo di una Fiat 500, guidata dal marito, quando, per cause in corso di accertamento, l'auto è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. Il veicolo ha preso fuoco e la donna, incastrata tra le lamiere, è morta carbonizzata. Il marito invece è riuscito a salvarsi.