Cassazione: conducente obbligato a controllare che tutti i passeggeri abbiano la cintura di sicurezza

Letizia è quindi finita a processo con l'accusa di omicidio colposo e il Tribunale di Frosinone, il 6 marzo 2024, l'ha assolta con formula piena: "Perché il fatto non costituisce reato". Secondo il giudice di primo grado, infatti, non le poteva essere mosso alcun addebito in quanto l'auto "non era dotata di sistemi acustici atti a segnalare il mancato utilizzo delle cinture e, in ogni caso, non era esigibile che la conducente potesse compiere, durante la marcia, una continua verifica in tal senso".