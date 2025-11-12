La Croce Rossa premia Mediaset: consegnata a Roma la Medaglia di Benemerenza all'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi

Il presidente Valastro ha definito la collaborazione con il Gruppo un esempio virtuoso di alleanza tra mondo dell'impresa e società civile
© Ufficio stampa
Durante il Charity Gala Dinner della Croce Rossa Italiana, svoltosi l'11 novembre, a Roma, Mediaset ha ricevuto la Medaglia di Benemerenza di 1ª Classe. Il riconoscimento, deciso motu proprio dal Presidente Rosario Maria Gianluca Valastro, è stato conferito per il sostegno continuativo dell'azienda alle iniziative umanitarie della Croce Rossa.
Nel corso della serata, Valastro ha ricordato l'impegno del Gruppo, guidato da Pier Silvio Berlusconi, nel promuovere campagne di sensibilizzazione su temi sociali, di salute e solidarietà, nonché l'aiuto concreto fornito in occasione di emergenze. La CRI ha definito la collaborazione con Mediaset un esempio virtuoso di alleanza tra mondo dell'impresa e società civile.