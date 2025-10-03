Al via la campagna di Mediaset "Ascoltati e lasciati ascoltare"

Dal 5 al 10 ottobre sarà diffusa la campagna istituzionale dedicata al benessere psicologico
Siamo abituati a prenderci cura del nostro corpo: seguiamo check-up regolari, facciamo prevenzione, ascoltiamo i segnali fisici che ci indicano quando qualcosa non va. Tuttavia, quando si parla di salute mentale, la reazione è spesso quella di ignorare i segnali, minimizzare il malessere interiore e rimandare.
Per questo, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre 2025, Mediaset sceglie di mettere al centro di una campagna istituzionale un tema ancora spesso trascurato, ovvero il benessere psicologico, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sull'importanza del prendersi cura della propria salute mentale.
Il claim dell'iniziativa “Ascoltati e lasciati ascoltare” è un invito a promuovere una cultura della salute mentale sempre più diffusa, consapevole e libera da pregiudizi, perché anche il benessere psicologico merita attenzione, ascolto e cura.
È infatti ora di cambiare prospettiva: la salute mentale è, a tutti gli effetti, salute. Prendersene cura non è un segno di debolezza, ma un gesto di responsabilità verso sé stessi.
La campagna digitale sarà diffusa dal 5 al 10 ottobre sui profili social di Mediaser Per il Futuro, sul sito web dedicato e nei circuiti Digital Out Of Home.
