La Consulta boccia la Lombardia sulle case popolari: "Irragionevole assegnarle ai residenti da 5 anni"

Respinto dalla Consulta il requisito di essere residente da almeno cinque anni in Lombardia per poter accedere alle liste di assegnazione delle case popolari. Nella sentenza si legge che il requisito richiesto "non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l'esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno".