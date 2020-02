Ostia, viaggio nella casa popolare senza riscaldamento da 46 giorni

Odissea per 320 famiglie di Ostia: da 46 giorni sono senza riscaldamento per un guasto all'impianto. Gli abitanti, inferociti, hanno aperto le porte delle loro case a "Mattino Cinque" che ha documentato lo stato delle abitazioni.

"Siamo ammalati, ci scaldiamo col forno acceso" racconta una signora 80enne in merito alla delicata situazione delle case. E le bollette della luce schizzano alle stelle: in tanti usano condizionatori per pompare aria calda e resistere al freddo e all'umidità.

"Ci vuole un po' di rispetto per le persone, viviamo col cappotto" il grido disperato degli inquilini. "Ci stanno prendendo in giro, aspettiamo il Comune, nessuno si è fatto vedere". E in diretta una portavoce delle famiglie tenta di contattare alcuni funzionari per chiedere conto della situazione, purtroppo senza successo.