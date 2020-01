Ostia, 89enne vive in un box con il figlio: gli offrono lavoro e alloggio grazie a “Pomeriggio Cinque”

Ad 89 anni Giovanna è stata costretta ad andare a vivere insieme al figlio in un garage senza bagno. La donna di Ostia racconta a "Pomeriggio Cinque": “Sono costretta ad andarmi a lavare nei bagni dei mercati, non faccio la doccia da due mesi e il freddo mi ha deformato le mani”. Dopo i disagi, però, arrivano anche le belle notizie: grazie ad un telespettatore del programma è stato offerto un lavoro di custode al figlio Livio e un alloggio per i due, nella dependance di una casa di vacanza a Ostia. Intanto “Pomeriggio Cinque” regala una notte in albergo a Giovanna e al figlio, con tutti i comfort, dopo mesi di disagio.