Ostia, 89enne vive in un garage insieme al figlio: "Abbiamo perso tutto"

Da quasi 5 anni una 89enne vive in un garage a Ostia, sul litorale romano, con il figlio che ha perso il lavoro. Senza acqua e riscaldamento. "I soldi della pensione sono pochi e non possiamo pagare un affitto", racconta Giovanna a "Pomeriggio Cinque".

Le telecamere del programma nel box-abitazione: una brandina piena di coperte è il letto dell'anziana, a riscaldarla una stufetta. Il figlio Livio dorme seduto su una coperta. "Vado al bagno del mercato la mattina presto per lavarmi", racconta Giovanna che rivela: "L'ultima doccia l'ho fatta due mesi fa da un'amica". Per pranzo i due mangiano un panino mentre la sera, un piatto di pasta cucinata su un fornelletto a gas. Barbara d'Urso chiede aiuto ai telespettatori per trovare un lavoro a Livio e una piccola casa per Giovanna.