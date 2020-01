Accumulatore di rifiuti nel Casertano, i vicini di casa: "Invasi dalla puzza, non possiamo aprire le finestre"

Da Pietramelara, nel Casertano, un altro caso di un anziano che vive sepolto in casa dai rifiuti. I vicini di casa dell'accumulatore si sono rivolti a "Pomeriggio Cinque" per chiedere aiuto. "Siamo invasi dalla puzza, non possiamo aprire le finestre", denunciano gli inquilini della palazzina in collegamento. L'uomo si chiama Franco, vive da solo, senza acqua e luce, al primo piano del condominio. Separato dalla moglie e con dei figli che abitano lontano, è aiutato dal fratello che ogni tanto gli porta qualche panino. Lui disperato cerca di rimediare qualche pasto dai vicini, i quali mossi a compassione gli portano della pasta o del caffè.