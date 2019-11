Bari, abitazione ripulita per l’anziano sepolto dai rifiuti: ma le lamentele continuano

Umberto finalmente vive in una casa pulita, o quasi. Chiamata dai residenti del palazzo, Barbara D’Urso è intervenuta per aiutare l’anziano barese che da tempo viveva sommerso dai rifiuti e tra gli escrementi. Quindici persone hanno lavorato per un'intera giornata per sanificare completamente l'abitazione.

Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" sono tornate a vedere la situazione dopo il primo fine settimana nella sua nuova casa. Umberto ha trasformato la sua camera da letto in una cucina e la stanza si sta nuovamente riempiendo di spazzatura. "E' un problema non solo per lui, ma per tutte le famiglie che vivono nel condominio", spiega la conduttrice che promette per domani nuovi aggiornamenti.