La bandiera inglese? Presa in affitto da Genova, ma gli inglesi non pagano il canone da 250 anni...

Afp

Una croce rossa in campo bianco. E' la classica bandiera dell'Inghilterra, che abbiamo visto sventolare anche durante la finale degli Europei di calcio. Quello che non tutti sanno è che quella bandiera è in realtà italianissima, per l'esattezza viene da Genova. Era lo storico vessillo di San Giorgio, patrono di Genova, che nel 1190 Re Riccardo d'Inghilterra chiese di poter usare in cambio di un tributo annuale. Tributo che da 250 anni non viene più versato...