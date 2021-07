Il principe William dopo la sconfitta inglese: "Cuore a pezzi ma testa alta" | Sui social virale la faccia di George

Il Principe William, Kate Middleton e il piccolo George: c'erano anche loro a Wembley per assistere alla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. E proprio William, presidente d'onore della Federcalcio inglese (Fa), ha commentato la sconfitta della sua nazionale: "Cuore a pezzi" ha scritto sui social il reale britannico. Ma più emblematica delle parole di William è la faccia del suo primogenito, passata dall'esultanza per il primo goal con cui l'Inghilterra è andata in vantaggio alla delusione per la sconfitta.

La faccia di George. Le espressioni del primogenito dei duchi di Cambridge raccontano tutta la finale degli Europei. In mezzo a mamma e papà, George esulta subito a inizio partita, quando l'Inghilterra va in vantaggio con un goal di Shaw. Inquadrato dalle telecamere il principino sorride divertito, applaude, abbraccia soddisfatto mamma Kate e papà William. Poi la gioia lascia il posto alla noia per una partita che sembra non finire mai, fino alla delusione per il pareggio dell'Italia e poi per la vittoria della nazionale azzurra. George in tribuna cambia completamente espressione e accenna quasi a una linguaccia. E il suo volto da bambino rattristato dopo il rigore decisivo diventa il simbolo della delusione di un intero Paese.

William sui social: "Cuore a pezzi, ma testa alta". Sui social network, poi, il principe William ha rivolto parole alle nazionali protagoniste della finale europea. "Cuore a pezzi. Congratulazioni Azzurri per la grande vittoria" ha scritto. Aggiungendo un pensiero speciale per la nazionale inglese sconfitta in casa: "Siete arrivati tutti così lontano, ma purtroppo questa volta non è stata la nostra giornata. Potete tenere la testa alta ed essere orgogliosi di voi stessi. So che c'è altro in arrivo".