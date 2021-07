Euro 2020, da Adele a Rita Ora i vip inglesi "consolano" la loro nazionale sconfitta: "Ci avete resi orgogliosi"

I vip inglesi consolano la loro nazionale sconfitta 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ci avete reso orgogliosi!". Così Adele "consola" su Instagram la sua Inghilterra dopo la sconfitta ai rigori agli Europei 2020. La cantante ha pubblicato un video in cui esulta felice dopo un rigore andato a segno e poi uno scatto in maglia rossa in cui ringrazia la nazionale inglese per "aver riunito tutti". Tra le altre star scese in campo social per sostenere gli inglesi anche Rita Ora, che, prima della partita, ha dedicato loro alcuni scatti in cui siede completamente nuda su una sedia coperta solo dalla maglia dell'Inghilterra.