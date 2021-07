Italia campione d’Europa, lo stile degli Azzurri: barba o non barba?

I beauty look degli Azzurri: barba o non barba? Gli stili da copiare Barbetta stile “prato inglese” per il capitano della Nazionale italiana Giorgio Chiellini Ansa 1 di 21 Giorgio Chiellini Ansa 2 di 21 Gillette | Regolabarba KCG con 3 pettini intercambiabili Ufficio stampa 3 di 21 Giorgio Chiellini e Ciro Immobile Ansa 4 di 21 Ciro Immobile IPA 5 di 21 Leonardo Bonucci IPA 6 di 21 Leonardo Bonucci IPA 7 di 21 Barbe piuttosto rase ma ben definite quelle di Leonardo Bonucci e Leonardo Spinazzola IPA 8 di 21 Leonardo Spinazzola Ansa 9 di 21 Il rasoio di sicurezza a doppia lama di KCG: ispirata alla lametta originale lanciata dal fondatore King C. Gillette oltre 100 anni fa, resta un'icona di stile per definire i contorni della barba Ufficio stampa 10 di 21 Uno dei “beard lover” della Nazionale italiana è Gianluigi “Gigio” Donnarumma IPA 11 di 21 Per una barba sempre ben curata e definita, da Gillette l’Olio KCG. Dona un leggero finish lucido e idrata in profondità la pelle grazie all’olio di Argan Ufficio stampa 12 di 21 Viso pulito ed espressione “da bravo ragazzo” per Federico Chiesa IPA 13 di 21 Federico Chiesa Ansa 14 di 21 Gillette consiglia il nuovo Mach 3 Turbo con tecnologia Flexball™: grazie a un sistema di movimento 3D, permette al rasoio di adattarsi con estrema precisione al viso Ufficio stampa 15 di 21 Look “da vero bomber” per Federico Bernardeschi IPA 16 di 21 Per una rasatura a prova di irritazione, il nuovo rasoio Gillette Skinguard Sensitive con Flexball™ e Aloe Vera Ufficio stampa 17 di 21 Jorginho IPA 18 di 21 Jorginho IPA 19 di 21 Mister Roberto Mancini IPA 20 di 21 Mister Roberto Mancini IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Campioni dello sport ma anche simbolo del riscatto di un intero Paese, che ritrova così la gioia della festa e la spinta per guardare con più ottimismo e fiducia al futuro. L’Italia dei sogni e degli ideali si riscopre unita grazie al calcio e al successo della Nazionale ad Euro 2020. Già ambassador dello stile italiano, gli Azzurri sono i personaggi mediatici del momento, anche in fatto di look. A cominciare da come portano (o non portano) la barba…