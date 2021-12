Kosovo, carabiniere incontra una bimba diabetica: la porta in Italia e la fa curare

Facebook

Era in missione, in Kosovo, e nel corso di un servizio di pattuglia si è imbattuto in una bambina di 4 anni, affetta da diabete mellito di tipo 1. Non ci ha pensato due volte: ha subito acquistato l'insulina e un apparecchio in grado di misurare il tasso glicemico. Poi, al suo ritorno in Italia, ha contattato i medici dell’Ospedale Umberto I di Roma per poter eseguire indagini approfondite e individuare un’appropriata terapia: ora la bimba, dopo un piccolo intervento, sta bene. E' la storia di un giovane appuntato, Fabio Cervellieri, che supportato dall'intero Reggimento dei carabinieri ha salvato una giovane vita.