Kata, la mamma un mese dopo la scomparsa della piccola: "Credo che mia figlia sia viva, ci sentiamo abbandonati"

A un mese dalla scomparsa di sua figlia , 5 anni, dall' ex hotel Hastor di Firenze , Katherine Alvarez , peruviana, accusa: "Ci sembra di essere stati abbandonati, avvertiamo l'indifferenza dell'Italia. Ho l'impressione che non si stia facendo abbastanza per ritrovarla e che nei primi giorni si sia perso tempo prezioso a cercarla inutilmente nell'hotel ". Dal 10 giugno Kataleya Chicllo Alvarez è sparita nel nulla , "inghiottita in un buco nero", afferma sconvolta la mamma. Le ultime immagini che la riprendono risalgono al 10 giugno, intorno alle 15, all'interno della struttura in disuso occupata abusivamente da peruviani, ecuadoriani e romeni.

"Perso tempo all'inizio delle ricerche" La donna si sfoga in un'intervista al "Messaggero", sottolinea che nelle prime fasi delle indagini si è perso tempo a cercare la bimba nell'hotel quando era evidente che non c'era più e invoca aiuto. "Un mese senza sapere nulla della mia bimba è un'eternità - dice -. Non so dove possa essere. Non saprei nemmeno dove cominciare a cercarla. Magari l'hanno portata all'estero. Per questo voglio che la sua foto venga condivisa anche fuori dall'Italia".

"Fate girare la foto di mia figlia" Katherine dice che fino ad ora ha tentato di far circolare la foto della figlia con il passaparola, mandandola alle amiche di altri Paesi e chiedendo loro di farla girare ai conoscenti. E, sull'ipotesi che possa essere stata caricata sui furgoni che il sabato partono dai pressi dell'Astor per la Romania, dice: "Non lo so. Ci sta che, se finora non l'hanno trovata qui, possa essere stata portata in un altro Paese. Devo pensare a tutto".