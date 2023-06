Bimba scomparsa Firenze, sopralluoghi ancora senza esito

I controlli si sono concentrati in alcuni alloggi Inpdap occupati, a poche centinaia di metri dall'ex hotel Astor, l'edificio a sua volta occupato dove viveva con la famiglia della bambina di origine peruviana. Si continua a indagare sull'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Fiaccolata a Firenze

Lunedì sera circa un centinaio di persone ha partecipato a Firenze, nel quartiere in cui si trova l'ex hotel Astor, a una fiaccolata organizzata per chiedere che la piccola Kataleya, chiamata Kata da parenti e amici, possa tornare a casa. Come la madre anche il padre di Kata, detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano per reati contro il patrimonio, appena appresa la notizia della sparizione della figlia, ha ingerito del detersivo ed è stato sottoposto alla lavanda gastrica.