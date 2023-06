Bimba scomparsa a Firenze, le ultime immagini di Kata

Un racket degli alloggi nelle strutture occupate abusivamente: è questa la pista privilegiata nell'indagine sul rapimento. Gli inquirenti continuano a percorrere a 360 gradi ogni pista per arrivare a chi avrebbe rapito la piccola Kata, ma sembrano concentrarsi in queste ore sulla guerra tra gruppi rivali per le camere dentro l'ex hotel Astor, dove vivono alcune decine di persone. E in questo presunto conflitto ci sarebbero tre fazioni contrapposte: due di peruviani, di cui una vicina alla famiglia della bambina scomparsa, e una di rumeni.

La madre dimessa dall'ospedale

Intanto è stata dimessa dall'ospedale fiorentino di Careggi Katherine Alvarez, la madre di Kata. La donna era stata ricoverata lunedì dopo che aveva ingerito una piccola quantità di candeggina. "Principessa mia, solo Dio sa come mi sento. Starò bene, perdonami se per un istante ho pensato di arrendermi e perdere la speranza. Però adesso sono più forte e non mi riposerò fino a quando non ti troverò", ha scritto in un post su Facebook.