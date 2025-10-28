Fenegrò (Como), anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Josep Martinez

Il calciatore si è subito fermato per prestare aiuto e 118 ed elisoccorso sono arrivati in pochi minuti, ma per l'uomo non c'era nulla da fare
© Getty Images
Era sulla sua carrozzina elettrica quando è stato investito e ucciso da un'automobile guidata dal secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez. L'incidente è avvenuto a Fenegrò (Como), nei pressi di Appiano Gentile, dove c'è il centro d'allenamento dei nerazzurri. La vittima, un uomo di 81 anni, si stava muovendo lungo la provinciale 32, quando il veicolo l'ha travolto, uccidendolo sul colpo. Il calciatore si è subito fermato per prestare aiuto e 118 ed elisoccorso sono arrivati in pochi minuti, ma per l'uomo non c'era nulla da fare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.
Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, l'81enne avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva l'auto di Martinez, portando alla tragica fatalità. Come segno di rispetto, l'Inter ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu alla vigilia del match con la Fiorentina.