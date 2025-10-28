Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA VITTIMA IN CARROZZINA ELETTRICA

Fenegrò (Como), anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Josep Martinez

Il calciatore si è subito fermato per prestare aiuto e 118 ed elisoccorso sono arrivati in pochi minuti, ma per l'uomo non c'era nulla da fare 

28 Ott 2025 - 12:35
© Getty Images

© Getty Images

Era sulla sua carrozzina elettrica quando è stato investito e ucciso da un'automobile guidata dal secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez. L'incidente è avvenuto a Fenegrò (Como), nei pressi di Appiano Gentile, dove c'è il centro d'allenamento dei nerazzurri. La vittima, un uomo di 81 anni, si stava muovendo lungo la provinciale 32, quando il veicolo l'ha travolto, uccidendolo sul colpo. Il calciatore si è subito fermato per prestare aiuto e 118 ed elisoccorso sono arrivati in pochi minuti, ma per l'uomo non c'era nulla da fare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. 

Leggi anche

Auto travolta a Roma, il conducente della seconda Bmw: "Nessuna gara tra di noi, io non mi sono accorto di niente"

Auto travolta a Roma, il padre della ragazza alla guida: "Silvia ha visto Beatrice morire"

La ricostruzione dell'incidente

 Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, l'81enne avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva l'auto di Martinez, portando alla tragica fatalità. Come segno di rispetto, l'Inter ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu alla vigilia del match con la Fiorentina.

Chi è Josep Martinez, il portiere coinvolto nell'incidente Spagnolo di 27 anni, Martinez gioca dalla scorsa stagione nell'Inter, che lo ha prelevato dal Genoa. Riserva di Yann Sommer, ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 ha invece debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa, contribuendo alla vittoria dell'Inter con una buona prestazione. Con la Spagna è arrivato terzo agli Europei Under 21 del 2021. 

Ti potrebbe interessare

como
josep martinez

Sullo stesso tema