Fenegrò (Como), anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Josep Martinez

Era sulla sua carrozzina elettrica quando è stato investito e ucciso da un'automobile guidata dal secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez. L'incidente è avvenuto a Fenegrò (Como), nei pressi di Appiano Gentile, dove c'è il centro d'allenamento dei nerazzurri. La vittima, un uomo di 81 anni, si stava muovendo lungo la provinciale 32, quando il veicolo l'ha travolto, uccidendolo sul colpo. Il calciatore si è subito fermato per prestare aiuto e 118 ed elisoccorso sono arrivati in pochi minuti, ma per l'uomo non c'era nulla da fare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.