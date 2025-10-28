Diogo Jota, Pisani, Scirea: gli incidenti stradali che hanno segnato il mondo del calcio

Diversi mesi fa Elliot Lee, centrocampista del Wrexham e figlio dell'ex leggenda della Premier League Rob Lee, è rimasto coinvolto diversi mesi fa in un grave incidente stradale. Era il 12 febbraio 2025: dopo una partita contro il Bolton, il calciatore, a bordo della propria auto, si è scontrato contro un altro veicolo. Si è reso necessario il trasporto immediato in ospedale per un forte trauma con contusioni alla gabbia toracica. Grave anche l'incidente occorso a Sofian Kiyine, centrocampista che gioca in Italia alla Triestina e che ha militato in Chievo, Salernitana, Lazio e Venezia. A marzo 2023, in Belgio (giocava per l'Oud-Heverlee Leuven) si è schiantato contro il muro di una palestra: per lui una vertebra incrinata, uno zigomo nero e il colpo di frusta. Guardando all'Italia, tra gli incidenti non mortali che hanno coinvolto calciatori c'è quello di Gianluigi Lentini, giocatore del Milan, nell'agosto 1993. Stava rientrando da un torneo estivo a Genova, diretto verso Torino: l'auto uscì di strada ad alta velocità, ribaltandosi più volte e prendendo fuoco. Lentini rimase incastrato tra le lamiere, riportando un grave trauma cranico e varie fratture. Rimase in coma per due giorni. Poi si riprese, ma quell'incidente segnò per sempre la sua carriera.