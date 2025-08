Fabio e Danilo, chi erano i due giovani calciatori morti nell'incidente in galleria a Pordenone

Due talentuosi giovani calciatori, Fabio Rosa e Danilo Boz, sono morti nella sera del 5 agosto 2025 in un tragico incidente nella galleria Val Colvera, tra Maniago e Frisanco in provincia di Pordenone. Stavano tornando da un allenamento dell'ASD Maniago Vajont quando l'auto su cui viaggiavano ha sbandato invadendo la corsia opposta e si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per entrambi. Un terzo loro coetaneo, alla guida dell'utilitaria, è rimasto ferito in modo grave ma non in pericolo di vita. Nell'altra auto, una donna di 72 anni ha riportato ferite più lievi ed è stata trasportata all'ospedale di Pordenone. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio degli inquirenti.