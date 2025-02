Poliziotti feriti a martellate, l'aggressore è piantonato in ospedale a Torino

È stato dimesso nella serata di giovedì il poliziotto della stradale che in mattinata, insieme a un collega, era stato aggredito a martellate. L'agente, con una ferita lacero contusa in testa suturata, ha una prognosi di quindici giorni. L'aggressore, ricoverato all'ospedale Cto di Torino, deve invece essere operato per estrarre una pallottola da una gamba. La sua prognosi è di trenta giorni. Il secondo agente, ferito di striscio da un colpo di rimbalzo, era stato medicato givedì all'ospedale di Ivrea.