Siamo alle soglie di una fase meteo climatica davvero anomala in Italia. Il caldo intenso di queste ultime settimane potrebbe addirittura battere i picchi raggiunti nel 2003. A preoccupare è soprattutto la durata dell'ondata subtropicale. Le temperature rimangono molto alte anche di notte (oltre 27-29°C), creando le cosiddette "notti tropicali" che impediscono il riposo e aumentano lo stress fisico.



Le temperature massime in pianura Padana si attestano attorno ai 37-38°C, con punte locali addirittura superiori. L’Emilia-Romagna è tra le regioni più colpite, con le pianure di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna che registrano temperature massime tra 36 e 38 gradi. Al Centro non si può dire che la situazione sia migliore perché temperature simili si registreranno in Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud e sulle coste il caldo è mitigato dalle brezze, ma il clima resta afoso e pesante.