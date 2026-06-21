Le temperature superano già i 35 gradi in molte città italiane, mentre le prime allerte per il caldo estremo compaiono sui bollettini sanitari con settimane di anticipo rispetto agli anni scorsi. Tra afa persistente, notti tropicali e picchi che in alcune aree potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi, l'estate 2026 sembra confermare una tendenza ormai evidente: le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate. In questo scenario, sentirsi stanchi, spossati o privi di energie dopo una giornata all'aperto è quasi inevitabile. Ma c'è una domanda che medici ed esperti di salute pubblica invitano a non sottovalutare: quando il malessere provocato dal caldo smette di essere una semplice conseguenza delle alte temperature e diventa il segnale di una condizione potenzialmente pericolosa?