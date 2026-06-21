Colpo di calore o semplice spossatezza? I segnali da non sottovalutare
Con temperature che in molte città italiane sfiorano i 40 gradi e un'afa sempre più opprimente, distinguere un normale malessere da una vera emergenza medica può fare la differenza
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Le temperature superano già i 35 gradi in molte città italiane, mentre le prime allerte per il caldo estremo compaiono sui bollettini sanitari con settimane di anticipo rispetto agli anni scorsi. Tra afa persistente, notti tropicali e picchi che in alcune aree potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi, l'estate 2026 sembra confermare una tendenza ormai evidente: le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate. In questo scenario, sentirsi stanchi, spossati o privi di energie dopo una giornata all'aperto è quasi inevitabile. Ma c'è una domanda che medici ed esperti di salute pubblica invitano a non sottovalutare: quando il malessere provocato dal caldo smette di essere una semplice conseguenza delle alte temperature e diventa il segnale di una condizione potenzialmente pericolosa?
Il colpo di calore non è soltanto una forma più intensa di disidratazione. È una vera emergenza medica che si verifica quando il sistema con cui il nostro organismo regola la temperatura corporea va in crisi e non riesce più a disperdere il calore accumulato. E tra gli organi che ne risentono maggiormente c'è il cervello, che può manifestare sintomi molto diversi dalla normale stanchezza estiva. Ma come si distingue un semplice senso di spossatezza causato dall'afa da un vero colpo di calore?
Che cos'è davvero il colpo di calore?
Molti pensano che il colpo di calore sia semplicemente una forma estrema di disidratazione. In realtà è qualcosa di molto più complesso. Il nostro organismo possiede un sofisticato sistema di termoregolazione che mantiene la temperatura corporea attorno ai 37 gradi. A controllarlo è l'ipotalamo, una piccola area del cervello che funziona come un termostato biologico. Quando fa caldo, il corpo reagisce aumentando la sudorazione e dilatando i vasi sanguigni della pelle per disperdere il calore. Tuttavia, durante le ondate di caldo estremo, soprattutto, in presenza di elevata umidità o sforzo fisico, questo meccanismo può andare in crisi. Quando il corpo non riesce più a raffreddarsi efficacemente, la temperatura interna può superare i 40 gradi. A quel punto si parla di colpo di calore, una vera emergenza medica.
Qual è la differenza tra spossatezza da caldo e colpo di calore?
La spossatezza dovuta alle alte temperature è molto comune e generalmente migliora con il riposo, l'idratazione e un ambiente più fresco. I sintomi più frequenti sono:
stanchezza marcata;
sete intensa;
sudorazione abbondante;
lieve mal di testa;
debolezza muscolare;
capogiri;
nausea leggera
Nel colpo di calore, invece, compare un elemento fondamentale: il coinvolgimento del cervello. La persona non si limita a sentirsi stanca. Inizia a manifestare alterazioni neurologiche che rappresentano il principale campanello d'allarme.
Quali sono i sintomi che devono far scattare l'allarme?
Secondo gli esperti, i segnali più preoccupanti sono:
confusione mentale;
disorientamento;
difficoltà a parlare;
comportamento insolito o aggressivo;
difficoltà di concentrazione;
perdita di equilibrio;
sonnolenza anomala;
perdita di coscienza;
convulsioni nei casi più gravi.
Spesso la temperatura corporea supera i 40 gradi e la pelle può diventare molto calda al tatto. Un aspetto poco conosciuto è che nelle forme più severe la sudorazione può ridursi drasticamente o addirittura interrompersi. La pelle può, quindi, apparire calda e asciutta, segno che il sistema di raffreddamento del corpo sta smettendo di funzionare correttamente.
Perché il cervello è così vulnerabile al caldo?
Una revisione scientifica pubblicata nel 2024 sulla rivista Frontiers in Neuroscience ha evidenziato come temperature corporee superiori ai 40 gradi possano alterare il funzionamento del sistema nervoso centrale e provocare danni in diverse aree cerebrali, tra cui cervelletto, ippocampo e talamo. In alcuni casi le alterazioni neurologiche possono persistere anche dopo la fase acuta. È questo il motivo per cui il colpo di calore viene considerato un'emergenza medica a tutti gli effetti.
Cosa fare subito se si sospetta un colpo di calore?
Il tempo è fondamentale. Se una persona appare confusa, disorientata o perde conoscenza dopo essere stata esposta al caldo, bisogna intervenire immediatamente. Le indicazioni delle autorità sanitarie prevedono di:
chiamare il 112 o i soccorsi;
portare la persona in un luogo fresco e ombreggiato;
rimuovere gli indumenti superflui;
raffreddare il corpo con panni bagnati o impacchi freddi;
favorire la ventilazione;
monitorare lo stato di coscienza fino all'arrivo dei sanitari.
Se la persona è incosciente non bisogna somministrare liquidi per bocca.
Chi rischia di più?
Anziani, bambini piccoli, persone con malattie cardiovascolari, pazienti diabetici, persone obese, lavoratori esposti al sole, sportivi che si allenano nelle ore più calde, chi assume alcuni farmaci che influenzano la termoregolazione sono le categorie particolarmente vulnerabili e soggette al colpo di calore. Ma anche soggetti giovani e in buona salute possono sviluppare un colpo di calore durante attività fisiche intense in condizioni climatiche estreme.
Come prevenire il colpo di calore?
La prevenzione rimane l'arma più efficace. Durante le giornate più calde gli esperti consigliano di: bere regolarmente anche senza avvertire sete; evitare l'esposizione al sole tra le 11 e le 18; indossare abiti leggeri e chiari; limitare attività sportive intense nelle ore centrali; consumare pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura; mantenere freschi gli ambienti domestici; controllare quotidianamente anziani e persone fragili. Il rispetto di queste semplici regole permette di evitare che un comune malessere estivo si trasformi in un'emergenza.
Quando bisogna chiamare immediatamente i soccorsi?
Se compaiono confusione mentale, perdita di lucidità, svenimento, convulsioni o una temperatura corporea molto elevata, non bisogna aspettare che i sintomi passino da soli. A differenza della normale spossatezza dovuta al caldo, il colpo di calore non migliora semplicemente bevendo un bicchiere d'acqua o riposando all'ombra. È una condizione che richiede un intervento rapido e che può mettere a rischio organi vitali, a partire proprio dal cervello.