IT Wallet, il portafoglio digitale al via a luglio: cosa sapere

In Italia l'introduzione del portafoglio digitale è a cura del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme all'Agenzia per l'Italia digitale (Agid). Il progetto verrà realizzato anche grazie ai fondi Pnrr destinati alla digitalizzazione. Di recente, Paolo Gentiloni ha svelato che, sui fondi del Pnrr, non c'è stato nessun negoziato. L'Italia ha impegnato poco più di 300 milioni nel triennio in corso per portare a termine l'operazione IT Wallet e arrivare in tempo all'appuntamento fissato dall'Europa. La sperimentazione inizierà il 15 luglio. Nella prima fase verrà coinvolto un campione rappresentativo della popolazione per età, regione di provenienza e professione. Questi cittadini riceveranno sull'App Io che hanno scaricato sul loro smartphone un avviso che sull'applicazione sono disponibili la patente e la tessera sanitaria. Entro l'anno è previsto l'arrivo sull'app anche della carta d'identità elettronica.