Chi accetta il trasferimento dei propri dati sanitari non deve fare niente: avverrà automaticamente. Invece, per opporsi bisogna collegarsi al portale del Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e seguire le indicazioni che vi sono fornite. Infatti, come previsto da un decreto dei ministeri dell'Economia e della Salute dell'11 aprile scorso, la procedura di diniego all'utilizzo dei propri dati sanitari può avvenire unicamente online, entrando nella propria area privata nel portale Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e cliccando sulla funzionalità per il rifiuto, che sarà disponibile online fino al 30 giugno 2024. Per accedere al portale è necessario essere in possesso di identità digitale Spid, Carta identità elettronica (Cie), Tassera sanitaria o Carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta entrati nella propria area personale, si deve prendere visione dell'informativa online e, solo dopo, si potrà confermare il proprio rifiuto cliccando sulla casella “opposizione” e poi sul pulsante “mi oppongo”. Chi non è in possesso di strumenti di identità digitale potrà comunque accedere al sistema e opporre il proprio rifiuto cliccando sul link "accedi senza autenticazione”.