In Cdm approda il ddl sulla riduzione delle liste d'attesa nella Sanità, a completamento del contenuto del decreto sullo stesso tema. Tra le misure previste, ci sono anche un registro nazionale delle segnalazioni dei cittadini sui disservizi e l'aumento delle tariffe orarie del 20% per il personale che dovrà prestare servizi aggiuntivi, con una tassazione ridotta al 15%. Stanziati inoltre 100 milioni di euro per avvalersi di specialisti ambulatoriali interni per recuperare le liste d'attesa. Il disegno di legge comprende 14 articoli e non prevede tagli alle prestazioni, ma classi di priorità che saranno indicate dal medico nella richiesta di visita o esami.