Istat: in Italia 100mila senzatetto, la maggior parte a Roma

Secondo l'Istat in Italia nel 2021 risultano essere 96.197 i senzatetto e senza fissa dimora iscritti all'anagrafe. Il 38% sono stranieri provenienti in oltre la metà dei casi dall'Africa. Si tratta soprattutto di uomini con un'età media di 41,6 anni, che si innalza a 45,5 anni per i soli italiani. Le persone senza fissa dimora censite sono residenti in 2.198 comuni, ma sono concentrate per il 50% in 6 comuni: Roma (nel 23% dei casi), Milano (9%), Napoli (7%), Torino (4,6%), Genova (3%) e Foggia (3,7%).