Iss: nelle terapie intensive 31,3 No vax ogni 100mila e 0,8 con booster

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casi ogni 100mila abitanti tra i non vaccinati: si tratta di un numero 39 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster, che si fermano a 0,8. Sono gli ultimi dati del Rapporto esteso dell'Istituto superiore della sanità, secondo cui il tasso di ospedalizzazione standardizzato è di 248,5 ricoveri per 100mila tra i non vaccinati contro i 20,8 tra i vaccinati con booster (12 volte maggiore).