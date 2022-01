Covid, 28enne positiva non vaccinata partorisce e muore | Salvo il piccolo

ansa

Una donna di 28 anni, positiva al Covid e non vaccinata, incinta, è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Quando si è capito che le sue condizioni erano ormai disperate, è stato deciso di farla partorire. Il bimbo, nato prematuro, è estubato e stabile. I medici hanno tentato di tutto per salvare la vita alla 28enne, compresa la terapia intensiva in Ecmo, l'ossigenazione extracorporea a membrana.