Covid, ordinanza di Speranza: da lunedì Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia passano in "arancione"

Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale sul Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede per lunedì il passaggio di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in "arancione". Passano in "giallo" invece Puglia e Sardegna. Alla luce delle nuove disposizioni, in zona bianca restano solo Umbria, Molise e Basilicata.