Iss: 5 Regioni a rischio alto, preoccupa il Veneto | E avverte: "A Natale state in casa"

Potrebbero arrivare entro Natale le scorte del vaccino Pfizer che sono destinate all'Italia. I tir dell'azienda farmaceutica con le 9.750 dosi sono in partenza dal Belgio per raggiungere i confini italiani. Da qui saranno scortati dalle forze dell'ordine fino a Roma. Le dosi saranno poi distribuite il 26 dicembre ai 21 siti principali di riferimento, in vista del V-Day di domenica