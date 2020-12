Covid, Arcuri: "Immunità di gregge entro fine estate" | Il vaccino AstraZeneca è "efficace contro la variante inglese"

Da Netanyahu a Biden e Fauci: ecco i big vaccinati nel mondo 22 dicembre 2020, il virologo americano Anthony Fauci 5 di 5 21 dicembre 2020, il presidente eletto Usa Joe Biden Afp 4 di 5 19 dicembre 2020, il premier israeliano Benyamin Netanyahu Afp 3 di 5 18 dicembre 2020, il vicepresidente Usa Mike Pence Afp 2 di 5 17 dicembre 2020, l’attore Ian McKellen (Gandalf del Signore degli Anelli) Instagram 1 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, assicura che sarà possibile raggiungere l'obiettivo di 42 milioni di vaccinati in Italia entro fine estate, la soglia individuata per l'immunità di gregge. AstraZeneca fa sapere che il suo vaccino è efficace contro la variante scoperta in Gran Bretagna. Dal 24 dicembre, intanto, l'Italia intera sarà zona rossa. Vietati gli spostamenti se non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici.