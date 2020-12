Coronavirus, in Italia 13.318 nuovi casi e 628 morti nelle ultime 24 ore

Sono 13.318 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.977.318. E' invece di 628 l'incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.842. I tamponi effettuati sono stati 166.205 . Il tasso di positività crolla all'8%.

Ad oggi in Italia ci sono 605.955 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 7.627. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 20.315 che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.301.573.

Scende il numero di ricoverati in terapia intensiva Le persone ricoverate con sintomi sono 24.948, 197 meno di domenica. I pazienti in terapia intensiva sono 2.687, 44 in meno nelle ultime 24 ore. Sono attualmente in isolamento domiciliare 578.320 persone. Complessivamente sono positive 605.955 persone.

Il Veneto è la Regione più colpita Con 3082 nuovi casi, anche oggi è il Veneto la Regione italiana più colpita dal diffondersi del virus. Segue la Lombardia con 2.278 nuovi positivi, e poi il Lazio con 1.288 e l'Emilia Romagna con 1.162. In tutte le altre Regioni si registrano meno di mille nuovi casi.