Ispezione dei Nas da brividi a Bologna: topi morti, escrementi cibo scaduto e lasciato a terra in un laboratorio di catering

Oltre a questo, si è scoperto che nel laboratorio era stata avviata la produzione di conserve di frutta e verdure (confetture, sottolio, sottaceto) in vasetti di vetro con tappo metallico, assoggettate a pastorizzazione, senza preventiva esecuzione di un'adeguata valutazione del rischio legato anche al potenziale sviluppo di patogeni come il botulino, e in assenza di una dedicata procedura Haccp. I carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 150 kg di alimenti e conserve scaduti, per un valore commerciale complessivo di oltre 5.000 euro, ed elevato sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro. Dopo la richiesta alla competente Ausl, è stato disposto un provvedimento urgente di sospensione dell'attività del laboratorio alimentare, che ha un valore complessivo di circa 300.000 euro. L'azienda potrà riaprire - spiega l'Arma - solo dopo il superamento delle gravi criticità ravvisate.