Cibo avariato nelle mense, carabiniere Nas: "La segnalazione è fondamentale"

La preoccupazione delle mamme - L'appello del carabiniere Nas ai microfoni del programma di Rete 4 segue l'intervento di due madri, preoccupate per le condizioni igienico-sanitarie in cui versano le mense dei figli. Cinzia denuncia la situazione di una scuola di Settimo Torinese (To) dove il passato di zucca conteneva vermi. "La maggior parte dei bambini ha mangiato la minestra contaminata ma nessuno ha avvisato le famiglie", spiega.