Un'ora nel fango per salvare un anziano pescatore: operazione dei carabinieri da film in provincia di Isernia

Le immagini della difficile impresa sono state diffuse sui canali social dell'Arma. L'uomo è ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita
© Tgcom24
E' stata quasi un'impresa da film, con tanto di immagini mozzafiato e lieto fine, quella messa a segno da due carabinieri a Castel del Giudice, in provincia di Isernia. Un anziano pescatore era rimasto intrappolato nel fango fino al torace in un torrente in cui era scivolato e che sembrava volerlo inghiottire. Il pensionato è riuscito, però, a contattare il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto, richiesta intercettata dalla centrale operativa della compagnia di Agnone. E' così che scatta subito l'intervento.
Attivate immediatamente le ricerche, infatti, e rintracciata l'auto dell'anziano a bordo di una strada provinciale, i militari inizialmente sono riusciti ad avere un primo contatto visivo con l'uomo intrappolato nel fango. Una volta raggiunto, attraversando la fitta vegetazione, è stato tranquillizzato e il carabiniere più anziano ed esperto per oltre un'ora ha cercato di liberarlo, ormai stremato e quasi privo di sensi, in una lotta estrema contro il fango che poteva alla fine inghiottire entrambi.
E nelle immagini finali del salvataggio pubblicate sulle pagine social dell'Arma, c'è proprio il momento della mano tesa del carabiniere che, nell'ultimo sforzo, riesce a estrarre l'anziano dal fango. Subito dopo, ecco lo scatto che immortala i tre insieme per suggellare il lieto fine, con il pensionato che viene rifocillato con dell'acqua.
Nel frattempo, il personale del 118 ha approntato i primi soccorsi. Come riportano i media locali, l'anziano è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale Veneziale di Isernia, dove sarebbe tutt'ora ricoverato ma fuori pericolo di vita. Stessa sorte per il militare, poi dimesso in tarda serata.
Commenti (0)