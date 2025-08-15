Un'ora nel fango per salvare un anziano pescatore: operazione dei carabinieri da film in provincia di Isernia

E' stata quasi un'impresa da film, con tanto di immagini mozzafiato e lieto fine, quella messa a segno da due carabinieri a Castel del Giudice, in provincia di Isernia. Un anziano pescatore era rimasto intrappolato nel fango fino al torace in un torrente in cui era scivolato e che sembrava volerlo inghiottire. Il pensionato è riuscito, però, a contattare il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto, richiesta intercettata dalla centrale operativa della compagnia di Agnone. E' così che scatta subito l'intervento.