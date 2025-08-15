Logo Tgcom24
Cronaca
impresa in extremis

Un'ora nel fango per salvare un anziano pescatore: operazione dei carabinieri da film in provincia di Isernia

Le immagini della difficile impresa sono state diffuse sui canali social dell'Arma. L'uomo è ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita

15 Ago 2025 - 12:45
© Tgcom24

© Tgcom24

E' stata quasi un'impresa da film, con tanto di immagini mozzafiato e lieto fine, quella messa a segno da due carabinieri a Castel del Giudice, in provincia di Isernia. Un anziano pescatore era rimasto intrappolato nel fango fino al torace in un torrente in cui era scivolato e che sembrava volerlo inghiottire. Il pensionato è riuscito, però, a contattare il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto, richiesta intercettata dalla centrale operativa della compagnia di Agnone. E' così che scatta subito l'intervento.

Il salvataggio

 Attivate immediatamente le ricerche, infatti, e rintracciata l'auto dell'anziano a bordo di una strada provinciale, i militari inizialmente sono riusciti ad avere un primo contatto visivo con l'uomo intrappolato nel fango. Una volta raggiunto, attraversando la fitta vegetazione, è stato tranquillizzato e il carabiniere più anziano ed esperto per oltre un'ora ha cercato di liberarlo, ormai stremato e quasi privo di sensi, in una lotta estrema contro il fango che poteva alla fine inghiottire entrambi.

E nelle immagini finali del salvataggio pubblicate sulle pagine social dell'Arma, c'è proprio il momento della mano tesa del carabiniere che, nell'ultimo sforzo, riesce a estrarre l'anziano dal fango. Subito dopo, ecco lo scatto che immortala i tre insieme per suggellare il lieto fine, con il pensionato che viene rifocillato con dell'acqua.

Nel frattempo, il personale del 118 ha approntato i primi soccorsi. Come riportano i media locali, l'anziano è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale Veneziale di Isernia, dove sarebbe tutt'ora ricoverato ma fuori pericolo di vita. Stessa sorte per il militare, poi dimesso in tarda serata.

isernia

