Bergamo, carabiniere fuori servizio salva una donna sospesa nel vuoto su un cavalcavia

Sulla statale 42 della Val Cavallina, all'altezza di San Paolo d'Argon, in provincia di Bergamo, un carabiniere scelto della Stazione di Albino ha salvato una donna che, dopo aver scavalcato il parapetto di un cavalcavia, si trovava in bilico nel vuoto aggrappata alla recinzione di metallo e stava per saltare giù. Il militare, in abiti civili e libero dal servizio, era in viaggio con i suoi familiari quando si è accorto della donna e ha deciso di raggiungerla scavalcando la recinzione per abbracciarla ed evitare il peggio. Le ha così salvato la vita.