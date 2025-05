Modena, carabiniere fuori servizio salva uomo con un defibrillatore

A Modena un carabiniere fuori servizio ha salvato la vita a un uomo di 53 anni, colto da malore mentre era in sella al proprio scooter. Il militare dell'Arma, un sottufficiale, è infatti intervenuto utilizzando un defibrillatore pubblico, donato dall'associazione "Beppe Loschi nel cuore", che porta il nome di un medico solierese scomparso prematuramente nel 2019 a soli 37 anni, a causa di un improvviso cedimento cardiaco. L'intervento salvavita è avvenuto in pieno centro, in corso Canal Chiaro. Il carabiniere fuori servizio si è subito attivato, individuando, grazie all'app Dae Responder 118, il defibrillatore.