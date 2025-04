San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico

Il 65enne lamentava dalla sera prima un dolore al petto e al braccio e quindi, in compagnia della moglie si è presentato in farmacia in mattinata per fare un elettrocardiogramma. "Ho fatto io l'esame - ha raccontato al quotidiano il titolare della farmacia San Michele, il dottor Vittorio Belluso - e nel mentre si scherzava e rideva perché lo conoscevo, da sempre. L'esisto è arrivato in tempo reale, c'era un infarto in corso, era necessario un accesso urgente al Pronto soccorso o contattare il 118. Negli stessi attimi in cui abbiamo avuto il referto l'uomo è caduto a terra. Ho subito iniziato a praticare il massaggio cardiaco, abbiamo chiamato il 112 e la nostra assistente è corsa a prendere il defibrillatore nella vicina piazza". Dopo essersi accorto che il dispositivo non funzionava, il farmacista ha continuato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Il 118 "è arrivato da Fino Mornasco dopo 19 minuti passando per la provinciale Garibaldina", ha aggiunto Belluso, spiegando che nonostante i tentativi dei soccorritori di salvarlo, l'uomo non ce l'ha fatta.