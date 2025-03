Messina, tragedia al Policlinico: una dipendente finisce il turno e muore in auto nel parcheggio

Un drammatico evento accaduto nel pomeriggio di martedì 25 marzo nel parcheggio del Policlinico Universitario di Messina. Una donna, dipendente dell’ospedale, è stata trovata senza vita all’interno della sua auto, proprio mentre si accingeva a rientrare a casa dopo il turno di lavoro. A dare l’allarme sono stati i vigilantes, insospettiti dalla vettura rimasta accesa con i fari attivi per un tempo prolungato. Il tragico ritrovamento è stato riportato dal Quotidiano di Sicilia, che ha ricostruito l’episodio come un malore improvviso, forse un infarto, che non ha lasciato scampo alla donna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, ma secondo quanto emerso dalle prime indagini, si tratterebbe di una morte naturale.